Son Dakika Haberleri: Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 gözaltı
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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 gözaltı

7 saat önce

Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında eski çalışan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 gözaltı, System.String[]

Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında eski çalışan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada daha önce kurumla ilişiği kesilen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, Diyarbakır, Yalova ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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