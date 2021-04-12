Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 3 şüphelinin de daha önce sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aktif görevdeki 5 astsubay, 1 muvazzaf uzman çavuş, 1 emekli astsubay, 2 eski askeri okul öğrencisi ile 1 sivil gözaltına alınmıştı.