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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalandı.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda şüpheli yakalandı, System.String[]

Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için Kocaeli, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Antalya ve Gaziantep eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, görevden geçici uzaklaştırılan 1 binbaşı, 1 muvazzaf üsteğmen, 2'si muvazzaf 4 astsubay ile 4 eski askeri okul öğrencisinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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