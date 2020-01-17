Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddiasıyla yakalanan 34 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddiasıyla yakalanan 34 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 14 Ocak'ta, FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan, aralarında zabıt katipleri ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 26'sı aktif görevde 34 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adalet Bakanlığı, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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