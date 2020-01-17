Son Dakika › Güncel › Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
6 saat önce
Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddiasıyla yakalanan 34 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:00 Kaynak: AA
Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddiasıyla yakalanan 34 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, 14 Ocak'ta, FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan, aralarında zabıt katipleri ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 26'sı aktif görevde 34 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika Günlük burç yorumları 17 Ocak 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Emeklilerin zamlı maaşları bugünden itibaren yatırılacak 18 milyon öğrenci karnelerini aldı! Yarıyıl tatili başladı FETÖ elebaşı Gülen'in, Adil Öksüz'e yolladığı darbe mesajları deşifre edildi