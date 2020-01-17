Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 34 zanlı salıverildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 34 zanlı salıverildi - Son Dakika

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 34 zanlı salıverildi

7 saat önce

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları iddiasıyla yakalanan 34 şüpheli, 33'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 34 zanlı salıverildi, System.String[]

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları iddiasıyla yakalanan 34 şüpheli, 33'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 14 Ocak'ta FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan, aralarında zabıt katipleri ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 26'sı aktif görevde 34 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 33'ü sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adalet Bakanlığı, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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