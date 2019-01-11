Son Dakika Haberleri: Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

1 saat önce

Kocaeli merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Soruşturması, System.String[]
Kocaeli merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde Kocaeli merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan, TSK'dan ihraç edilen albay, 1 muvazzaf teğmen, 10'u muvazzaf 12 astsubay, 1 akademisyen ve 1 uzman jandarma olmak üzere 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne gönderildi.

Bu arada, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve daha önce açığa alınan bir astsubay da gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekiplerinin, firari 5 şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Süreç

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 13'ü muvazzaf 20 askeri personel ile askeri personelle ilgilendiği tespit edilen 2 sivil hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Niğde, Bartın, Bingöl, Çankırı, Kahramanmaraş, Isparta, Giresun, Zonguldak ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:54 Kaynak: AA

TSK, Kocaeli, Güncel
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