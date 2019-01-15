Son Dakika Haberleri: Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

56 dakika önce

Kocaeli merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Soruşturması, System.String[]
Kocaeli merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17'si muvazzaf 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.


Soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, Muğla, Konya, Düzce, Bursa, Antalya, Balıkesir, Hakkari ve Van'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:30 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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