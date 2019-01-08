Kocaeli Merkezli Fetö Soruşturmasında 22 Gözaltı Kararı
1 saat önce
FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 22 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 22 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13'ü aktif görevde olmak üzere 20 askeri personel ve askeri şahıslarla ilgilendiği tespit edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan gözaltı kararı sonrasında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Bartın, Bingöl, Çankırı, Kahramanmaraş, Isparta, Giresun, Zonguldak ve Yalova ilçesinde şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:11 Kaynak: İHA
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