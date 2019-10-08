Son Dakika Haberleri: Kocaeli merkezli hırsızlık çetesi operasyonu
Son Dakika Güncel Kocaeli merkezli hırsızlık çetesi operasyonu

Kocaeli merkezli hırsızlık çetesi operasyonu

50 dakika önce

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da çaldıkları "kuş serisi" olarak bilinen otomobilleri, şase numaralarını değiştirdikten sonra satan hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında liderinin de olduğu 11 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli merkezli hırsızlık çetesi operasyonu, System.String[]

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da çaldıkları "kuş serisi" olarak bilinen otomobilleri, şase numaralarını değiştirdikten sonra satan hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında liderinin de olduğu 11 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki otomobil hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, "kuş serisi" olarak bilinen araçların organize bir çete tarafından çalındıktan sonra, şase numaraları değiştirilerek başkalarına satıldığını ve bu şekilde sadece Kocaeli'de 65 kişinin mağdur edildiğini belirledi.

Hırsızlık çetesini 6 ay boyunca takip eden ekipler, hırsızlık suçundan cezaevinde olan örgüt lideri V.K'nin (25) izinli olarak çıktığı gün Kocaeli, İstanbul ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, çete lideri V.K. ve kardeşi M.A.K. (23) ile çete üyeleri G.T. (25) ve M.U. (22) Kocaeli'de, E.K. Rize'de (25), A.K.B. (22), H.Ç. (26), M.B. (25), S.K. (24), H.T. (23) ve M.Ü. (22) İstanbul'da gözaltına alınırken, 42 çalıntı araç ele geçirildi.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgütlü otomobil hırsızlığı", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:14 Kaynak: AA
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