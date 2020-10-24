Kocaeli'de ihaleye fesat karıştırma operasyonu şüphelileri serbest kaldı - Son Dakika

Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da 2018-2020 yılları arasında gerçekleştirilen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ait yemek ihalelerine fesat karıştırdığı iddiası gözaltına alınan ile 34 kişinin tamamı serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da 2018-2020 yılları arasında gerçekleştirilen ihalelere bir takım usulsüzlüklerin olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen 59 kişiden 38'i hakkında gözaltı kararı, 21'inin de ifadelerinin alınmasına karar verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 38 kişinin yakalanması için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet götürülen 34 şüpheliden 1 kişi doğrudan serbest bırakılırken, aralarında 13 kişinin tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği 33 şüphelinin tamamı, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ