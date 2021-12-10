Organize suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli ve İstanbul'da, organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gebze, Darıca ve Çayırova ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, "silahla yaralama", "çek-senet tahsilatı", "tehdit" ve benzeri suçların şüphelisi 16 kişi yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 125 fişek, 33 kartuş, 1 boş kovan, 5 boş şarjör, 2 kılıç, 3 bıçak, 2 gram kokain ve kenevir tohumu, çok sayıda senet ve benzeri belge ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.