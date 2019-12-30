Kocaeli merkezli "otomobil dolandırıcılığı" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli merkezli 'otomobil dolandırıcılığı' operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli merkezli "otomobil dolandırıcılığı" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden iletişime geçtikleri kişileri araçlarını satın alma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 1'i kadın 9 şüpheli yakalandı.

Kocaeli merkezli

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden iletişime geçtikleri kişileri araçlarını satın alma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 1'i kadın 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2018-2019 yıllarında Kocaeli ve Bursa'da meydana gelen 43 nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda, bazı kişilerin vatandaşları dolandırmak amacıyla oto galeri açtıkları, internet sitelerindeki ilanlardan iletişime geçtikleri satılık araç sahiplerini satış işlemleri için iş yerine çağırdıkları, aldıkları araçların sahiplerine bir miktar nakit verip kalanı için senet düzenledikleri ancak aracın devrini almayıp yerine vekalet aldıkları, senetlerin ödeme günü yaklaştığında ise iş yerlerini boşaltıp kaçtıkları ve bu yöntemle bugüne kadar yaklaşık 25 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Kocaeli, Bursa, Ankara, Antalya, Kırıkkale ve Aksaray'da gerçekleştirilen operasyonlarda, R.Y, A.T, E.D, B.Y, A.A, A.Y, T.D, Ş.D. ve Ş.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, çok sayıda SIM kart, senet, araç satış sözleşmesi, kira sözleşmesi, kartvizit, şirket kaşesi, 9 cep telefonu, 2 bilgisayar ve müştekilere ait çok sayıda vekaletname ele geçirildi.

Operasyon süresince şüpheliler tarafından satışı yapılmak istenen 24 araca satış yapılamaması için "satılamaz" şerhi konuldu.

Benzer olayları daha önce de farklı tarihlerde ve illerde yaptığı tespit edilen şüphelilerin, Kocaeli, Bursa, Ankara, Antalya, Konya Yalova, Mardin, Kastamonu, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Bursa'da 400'ün üzerinde aracın satışını yapmak için vekalet aldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin daha önce gözaltına bir şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu
70 yaşındaki nine, eksi 10 derecede yaşam mücadelesi veriyor Kıbrıs'ta toplu tecavüze uğradığını iddia eden İngiliz kadın 'yalan beyan'dan suçlu bulundu Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:36 Adana'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika
17:36 Siirt Valisi Atik'ten esnaf ziyareti - Son Dakika
17:35 Marmara Denizi'nde poyraz deniz ulaşımında aksaklıklara neden oluyor - Son Dakika
17:35 BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI SALDIRIDA BİR KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
17:35 Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika
17:26 Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika
17:04 Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 17:39:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli merkezli "otomobil dolandırıcılığı" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]