Son Dakika Haberleri: Kocaeli Merkezli Silah Ticareti Operasyonu

Kocaeli Merkezli Silah Ticareti Operasyonu

1 saat önce

Kocaeli merkezli 10 ilde, yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Merkezli Silah Ticareti Operasyonu, System.String[]
Kocaeli merkezli 10 ilde, yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze KOM Grup Amirliği ekiplerince, "yasa dışı silah ticareti"ne yönelik çalışmalar kapsamında, Kocaeli merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 31 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 433 fişek ele geçirildi.

Bu çerçevede, 39 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:02 Kaynak: AA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli'de İçme Suyuna Çöp Karışıyor İstanbul'da Deaş Operasyonu: 22 Gözaltı

İzmit Körfezi'nde Denizanası İstilası Aynı Doktora Ameliyat Olan Çilem Doğan, Leyla Sönmez'i Uyarmış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 20:40:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli Merkezli Silah Ticareti Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]