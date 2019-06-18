Son Dakika Haberleri: Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu: 33 gözaltı
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Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu: 33 gözaltı

35 dakika önce

Kocaeli merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu: 33 gözaltı, System.String[]
Kocaeli merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında icra müdürlüklerinin düzenlemiş olduğu taşınır ve taşınmaz mallar için yapılan ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, bu gruptaki şahısların ihalelere katılım sağlayan şahıslarla ihale öncesi irtibat kurarak şahısların ihaleye girmesini engelledikleri ya da ihalelere girmeme karşılığında ücret talep ettiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında 33 şüphelinin yakalanması için bugün sabah saatlerinde Kocaeli, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, 33 şüphelinin yakalandığı ve ikametlerinde yapılan aramalarda atılı suçla ilgili dokümanlar, notlar belgeler ve dijital materyaller ele geçirildiği ifade edildi.
Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:50 Kaynak: AA
Kocaeli, Güncel
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