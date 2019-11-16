Kocaeli merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 18 kişi yakalandı

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaklaşık 4 aydır sürdürülen teknik takibin ardından Adana, İstanbul, Kocaeli ve Batman'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 447 sikke, bir insan figürlü obje, hayvan figürlü 11 obje, bir Arapça yazı karakterli tablo, 14 yüzük, 4 yüzük taşı, 2 ok ucu, 3 metal obje, bir heykel, bir tespih ve değişik figürlerde 16 taş obje ile izinsiz kazı yapımında kullanılan jenaratör, delici-kırıcı araç, 20 metre kablo, kaya kırıcı-patlayıcı 15 kartuş, kazma, kürek, balyoz ve levye ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 18 kişiden, 15'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.