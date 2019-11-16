Son Dakika Haberleri: Kocaeli merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 18 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Kocaeli merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 18 kişi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 18 kişi yakalandı

6 saat önce

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 18 kişi yakalandı, System.String[]

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaklaşık 4 aydır sürdürülen teknik takibin ardından Adana, İstanbul, Kocaeli ve Batman'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 447 sikke, bir insan figürlü obje, hayvan figürlü 11 obje, bir Arapça yazı karakterli tablo, 14 yüzük, 4 yüzük taşı, 2 ok ucu, 3 metal obje, bir heykel, bir tespih ve değişik figürlerde 16 taş obje ile izinsiz kazı yapımında kullanılan jenaratör, delici-kırıcı araç, 20 metre kablo, kaya kırıcı-patlayıcı 15 kartuş, kazma, kürek, balyoz ve levye ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 18 kişiden, 15'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'da Seri ile yollar ayrılıyor
Son Dakika: Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden Mehmet Avcı tekrar gözaltına alındı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 22:24:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 18 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]