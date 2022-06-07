İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze 'de tefecilik yaptıkları yönünde haklarında bilgiler elde edilen kişilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul ve Bolu 'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

İstanbul, Kocaeli, Gebze, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli merkezli tefecilik operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.