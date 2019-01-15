Kocaeli Merkezli Terör Operasyonları

Kocaeli merkezli 2 ilde düzenlenen terör operasyonlarında, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 2 ilde düzenlenen terör operasyonlarında, 3 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda, "terör örgütü üyesi" oldukları gerekçesiyle U.S. ve S.Y'yi yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler U.S. ve S.Y. gözaltına alındı.



Öte yandan sosyal medya hesabından yasa dışı bölücü örgütlerin propagandasını yaptığı tespit edilen C.E. Kocaeli'de yakalandı.



Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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