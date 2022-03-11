Kocaeli merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda yakalanan 26 şüpheli salıverildi - Son Dakika
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Kocaeli merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda yakalanan 26 şüpheli salıverildi

11.03.2022 00:03
Kocaeli merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda yakalanan 26 şüpheli salıverildi

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, usulsüz olarak engelli raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik ve istirahat sağlık raporu alınmasını sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 93 şüpheliden 26'sı serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, usulsüz olarak engelli raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik ve istirahat sağlık raporu alınmasını sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 93 şüpheliden 26'sı serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mali suçların engellenmesi ve takibine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 Mart'ta Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun'da yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 93 şüpheliden 26'sı emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Emniyetteki şüphelilerden 67'si işlemlerinin ardından yarın Gebze Adliyesine sevk edilecek.

Polis ekipleri 8 Mart'ta, usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istirahat sağlık raporu alınmasını sağlayan kişilerin yakalanması için Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 3 doktor, 2 hemşire, bir sekreter ve eczacının da aralarında olduğu ve daha sonra yakalanan 2 kişiyle toplam 93 kişiyi gözaltına almıştı.

Aramalarda ruhsatsız ve kurusıkı tabanca, suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirilmişti.

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Kocaeli, Engelli, Samsun, Rüşvet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli merkezli 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda yakalanan 26 şüpheli salıverildi - Son Dakika


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