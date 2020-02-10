Kocaeli merkezli uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ekiplerce kent genelinde sokak satıcısı olduğu belirlenen 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

Aramalarda, 28 kilo 660 gram toz esrar, 4 bin 805 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve 3 sikke ele geçirildi.

Kocaeli ve İstanbul 'da uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılığı yapanlara yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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