Son Dakika Haberleri: Kocaeli Merkezli Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu

Kocaeli Merkezli Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu

15 dakika önce

Kocaeli merkezli 10 ilde, yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kocaeli Merkezli Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu, System.String[]
Kocaeli merkezli 10 ilde, yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze KOM Grup Amirliği ekiplerince, "yasa dışı silah ticareti"ne yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan diğer 24 şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildiği öğrenildi.

Kocaeli merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 31 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 433 fişek ele geçirilmiş, hakkında gözaltı kararı verilen 39 şüpheliden 32'si gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:14 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gebze, Kocaeli, 3. Sayfa
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