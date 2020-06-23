KOCAELİ Metro inşaatında üzerine demir düşen işçi öldü - Son Dakika

KOCAELİ Metro inşaatında üzerine demir düşen işçi öldü
Metro inşaatında üzerine demir düşen işçi öldüKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, metro inşaatında çalışan Hasan Aydın, vinçle indirilen demirlerin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Metro inşaatında üzerine demir düşen işçi öldü
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, metro inşaatında çalışan Hasan Aydın, vinçle indirilen demirlerin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay öğle saatlerinde, Gebze Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde bulunan metro inşaatında meydana geldi. İnşaat demirlerinin vinçle metro inşaatı alanına indirildiği sırada halattan kurtulan demirler Hasan Aydın isimli işçinin üzerine düştü. Hasan Aydın'ın demirlerin altında kaldığını gören işçiler 112 Acile haber verdi. 112 Acil ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Hasan Aydın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde incelemede bulunulurken, soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:37 Kaynak: DHA
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