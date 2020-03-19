KOCAELİ-Metruk binada çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika

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KOCAELİ-Metruk binada çıkan yangını itfaiye söndürdü
6 saat önce
Metruk binada çıkan yangını itfaiye söndürdüİZMİT'te metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Metruk binada çıkan yangını itfaiye söndürdü
İZMİT'te metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sabah saatlerinde, İzmit Veliahmet Mahallesi Hasan Elbeyoğlu Sokak üzerindeki 2 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Feridun A.'ya ait olduğu öğrenilen metruk binada çıkan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Çevredeki vatandaşlar korku yaşarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:07 Kaynak: DHA
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