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KOCAELİ Minibüsten düşen kadının ölümüyle ilgili sürücü adliyede

1 saat önce

Minibüsten düşen kadının ölümüyle ilgili sürücü adliyedeKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bindiği minibüsün açık olan kapısından düşerek ağır yaralanan Nafiye Şahin (39), tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.

Minibüsten düşen kadının ölümüyle ilgili sürücü adliyede

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bindiği minibüsün açık olan kapısından düşerek ağır yaralanan Nafiye Şahin (39), tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Şahin'in ölümün ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü A.Ş., adliyeye sevk edildi.

Acı olay Gölcük'e bağlı Lütfiye köyünde 7 Ağustos günü meydana geldi. O.Ş.'nin kullandığı 41 J 3237 plakalı minibüse binen Nafiye Şahin'in para vermek istediği sırada araç hareket etti. Dengesini kaybeden Şahin, açık olan kapıdan düştü. Ağır yaralanan Şahin, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından da Kocaeli'deki özel hastaneye sevk edilerek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Nafiye Şahin, yapılan müdahalelere rağmen dün, olaydan 18 gün sonra yaşamını yitirdi.

Şahin'in ölümünün ardından minibüs sürücüsü O.Ş., Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan sürücü O.Ş., bugün Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi.

Kocaeli, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:08 Kaynak: DHA
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