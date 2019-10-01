Son Dakika Haberleri: Kocaeli mobil trafik eğitim tır'ında çocuklara eğitim verildi
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Kocaeli mobil trafik eğitim tır'ında çocuklara eğitim verildi

1 saat önce

İzmit'e gelen 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ında ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verilirken, okul bahçesinde oluşturulan parkurda öğrencilere trafik deneyimi yaşatıldı.

İzmit'e gelen 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ında ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verilirken, okul bahçesinde oluşturulan parkurda öğrencilere trafik deneyimi yaşatıldı.

İlkokul öğrencilerinin trafik bilincini geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı ile yürütülecek protokol kapsamında yola çıkan TIR, İzmit'teki Şehit Selçuk Gökdağ İlkokulu'na geldi. TIR içerisinde oluşturulan sınıfta öğrencilere eğitimler verilirken, okul bahçesinde oluşturulan parkurda ise akülü arabalarla öğrencilere trafik deneyimi yaşatıldı. Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, 81 ildeki 40 bin okula giderek 6 milyon ilkokul öğrencisine ulaşmayı hedefliyor.

Mobil Trafik eğitim TIR'ını inceleyen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün trafik eğitim TIR'ı, bugün Kocaeli'de çocuklarımızın eğitimi amaçlı faaliyetlerine başladı. Biz de eğitim TIR'ını ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Trafik güvenliği oldukça büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın eğitimleri ve trafiğe karşı duyarlılıklarının üst noktaya taşınması da bu amaçla yapılan çalışmalar bakımından büyük önem taşıyor. Çocuk yaşta eğitilmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz dedi.

Kocaeli mobil trafik eğitim tır'ında çocuklara eğitim verildi

Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:32 Kaynak: DHA
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