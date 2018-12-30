Son Dakika Haberleri: Kocaeli Motosiklet Otomobilin Altına Girdi 1 Yaralı

Kocaeli Motosiklet Otomobilin Altına Girdi 1 Yaralı

35 dakika önce

İzmit'te yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet karşı yönden gelen otomobilin altına girdi.

İzmit'te yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet karşı yönden gelen otomobilin altına girdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

Kaza öğle saatlerinde, İzmit Kozluk Mahallesi Fabrika Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Has idaresindeki 41 ABS 042 plakalı motosiklet yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçerek Özcan Çelikbey idaresindeki 41 AAZ 972 plakalı otomobilin altına girdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Has, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cadde kaza nedeniyle kısa bir süre trafiğe kapalı kaldı. Araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:16 Kaynak: DHA

Kozluk, İzmit, Güncel
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