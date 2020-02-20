Kocaeli motosikletli polisin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli motosikletli polisin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Kocaeli motosikletli polisin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

7 saat önce

Motosikletli polisin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdıKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sırtına aldığı kömür dolu çuvalla yolun karşısına geçmeye çalışan Kazım Çağlar'a (52) motosikletli polisin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletli polisin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sırtına aldığı kömür dolu çuvalla yolun karşısına geçmeye çalışan Kazım Çağlar'a (52) motosikletli polisin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza geçen Pazar günü sabah saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Taksi sürücüsü Kazım Çağlar, sabaha kadar çalışarak mesaisini tamamladıktan sonra bir çuval kömür satın alarak evin yolunu tuttu. Sırtına aldığı kömür dolu çuvalla yolun karşısına geçmeye çalışan Kazım Çağlar'a, motosikletli trafik polisi A.M. çarptı. Yaralanan Kazım Çağlar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazım Çağlar'a motosikletli trafik polisinin çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sırtındaki 1 çuval kömürle yolun karşısına geçen Kazım Çağlar'ın motosikletin çarpmasıyla havaya fırladığı görüldü.

Kocaeli motosikletli polisin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:56 Kaynak: DHA
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