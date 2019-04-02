Kocaeli Müdür Yardımcısını, Öğrencisi Bıçaklayarak Öldürdü

Müdür yardımcısını, öğrencisi bıçaklayarak öldürdü (4)
VALİ HÜSEYİN AKSOY: YAPILAN SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ Kocaeli
Valisi Hüseyin Aksoy
, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
önünde yaptığı açıklamada yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını söyleyerek, "Bugün saat 11.30 sıralarında Gebze Atatürk Anadolu Lisesi
Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu makam odasında saldırı sonucu ağır yaralanmıştır. Hemen hastaneye intikal ettirilmiş, yapılan bütün müdahalelere rağmen 13.15 sıralarında yaşamını kaybetmiştir. Öğretmenlerimiz geleceğimizi emanet edeceğimiz, çocuklarımızı yetiştiren mesai arkadaşlarımız. Büyük bir özveri içerisinde bu çalışmaları ortaya koyuyorlar. Onlara yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Asla hiçbir gerekçeyle izah edebileceğimiz bir durum olmadığını da ifade etmek istiyorum. Bu son derece bizi üzmüştür. Öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağolsun, halkımızın hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde İlçe Müftüsü Orhan Örnek tarafından dua edildi. Cenazenin İstanbul
'a otopsi için gönderileceği, yarın okul önünde yapılacak törenin ardından Gebze Ahatlı Mahallesi
'nde toprağa verileceği öğrenildi.
YARIN TÜM OKULLAR TATİL EDİLDİ
Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime 1 gün ara verileceğini duyurdu.