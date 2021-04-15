Kocaeli Müteahhitler Birliği'nden KOTO'ya ziyaretler - Son Dakika

Kocaeli Ticaret Odası'nın da destekleriyle kurulan Kocaeli Müteahhitler Birliği, geçtiğimiz hafta genel kurulunu gerçekleştirdi. Yeni Başkan Oğuzhan Keleş ve yönetimi, göreve seçilmesinin akabinde Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan'ı ziyaret etti. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; İbrahim Atalay, Yusuf Ziya Uludüz, Mehmet Akif Şen, Abdurrahman Çuhadar, Murat Barış ve Meclis Üyesi Metin Sözer'in yer aldığı ziyarette ilk olarak Başkan Bulut ile bir araya gelen Müteahhitler, yeni dönem projelerini açıklayarak, bilgi verdi.

BAŞKANLARDAN MESAJLAR

KOTO Başkanı Bulut, Başkan Keleş nezdinde yeni seçilen yönetime görevlerinde başarılar dilerken, "Deprem kuşağında bulunan ilimizin yapı stoku düşünüldüğünde sizlere çok önemli görevler düşüyor. Oda olarak çalışmalarınıza her zaman katkı sunmaya hazırız" dedi. KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan da, Müteahhitler Birliği üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 'hayırlı olsun' temennilerini sundu.