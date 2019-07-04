Son Dakika Haberleri: KOCAELİ Müteahhitlik yapıyorum diyerek 2 milyon TL aldı
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KOCAELİ Müteahhitlik yapıyorum diyerek 2 milyon TL aldı

1 saat önce

Müteahhitlik yapıyorum diyerek 2 milyon TL aldıİzmit'te, T.K.'ye müteahhitlik yaptığını ve parasını bir süre sonra geri vereceğini söyleyen A.A.(35), farklı zamanlarda toplam 2 milyon TL para aldı.

Müteahhitlik yapıyorum diyerek 2 milyon TL aldı
İzmit'te, T.K.'ye müteahhitlik yaptığını ve parasını bir süre sonra geri vereceğini söyleyen A.A.(35), farklı zamanlarda toplam 2 milyon TL para aldı. Paranın 650 bin TL'sini geri ödeyen A.A., T.K.'nin şikayeti üzerine gözaltına alındı.
İzmit'te yaşayan T.K. isimli galerici, 2018 yılının başlarında kendisinden borç isteyen müteahhit olarak tanıdığı A.A.?ya bir miktar borç para verdi. Daha sonra 2018 yılı içerisinde ve 2019'da İSU'dan ihale aldığını söyleyerek kendisinden birkaç kez daha para isteyen A.A.'ya güvenen T.K., farklı zamanlarda toplam 2 milyon TL borç verdi. Daha sonra paranın yaklaşık 650 bin TL'sini ödeyen A.A., 1 milyon 350 bin TL'yi ise ödemedi. Bunun üzerine T.K.'yi İSU yetkilisi olduğunu söylediği 2 kişiyle görüştüren A.A., bu kişilerin paranın ödeneceği yönünde garanti vermesini sağladı.
Bir süre daha bekleyen T.K., söylenen sürede paranın gelmemesi üzerine polise giderek dolandırıldığını söyledi. T.K.'nin başvurusu üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A. ile birlikte kendilerini İSU yetkilisi olarak tanıtan B.A.(34) ve Ü.F.?yi (34) gözaltına aldı. Daha önce hakkında dolandırıcılık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan A.A.'nın Güney Afrika doğumlu Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
KOCAELİ Müteahhitlik yapıyorum diyerek 2 milyon TL aldı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:06 Kaynak: DHA
Kocaeli, İzmit, Güncel
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