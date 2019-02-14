Kocaeli Müze Gemiyi 216 Bin 77 Kişi Ziyaret Etti

Müze gemiyi 216 bin 77 kişi ziyaret ettiTÜRK Donanması'na 40 yıl hizmet verdikten sonra 2006 yılında müzeye dönüştürülen TCG Yarhisar Müze Gemisi'ni, müze olduktan sonra 216 bin 77 kişi ziyaret etti.

Müze gemiyi 216 bin 77 kişi ziyaret etti



TÜRK Donanması'na 40 yıl hizmet verdikten sonra 2006 yılında müzeye dönüştürülen TCG Yarhisar Müze Gemisi'ni, müze olduktan sonra 216 bin 77 kişi ziyaret etti.



Amerika'da 1965 yılında üretilmesinin ardından Türk Donanması'nda 40 yıl keşif ve karakol gemisi olarak hizmet veren TCG Yarhisar, 2005 yılında hizmet dışı kaldı. Donanma Komutanlığı ve Gölcük Belediyesi arasında yapılan protokol ile 27 Ekim 2006 yılında müze gemi olarak Gölcük Kavaklı Sahili'ne yerleştirilen Yarhisar Müze Gemisi'nde ziyaretçilere Türk Donanması ve gemi hakkında bilgiler veriliyor. Yeniden düzenlenen gemide cansız mankenlerle gemideki yaşam gösteriliyor. Görev yıllarında TCG Yarhisar da dahil olmak üzere birçok gemide görev yapan emekli astsubay İlhan Akbulut'un müze müdürü olarak görevlendirildiği Yarhisar Gemisi'ni, müze olarak hizmete başladığı günden bu yana 216 bin 77 kişi ziyaret etti.



Gemideki bilgilerin Türk Donanması'nın tanıtımında önemli bir yeri olduğunu söyleyen İlhan Akbulut, Bugüne kadar toplam 216 bin 77 misafirimize ev sahipliği yaptık. Ziyaretçilerimiz yurt içinden, yurt dışından, çevre illerden, özellikle okuldaki öğrencilerimize Donanma'yı, Donanma kenti Gölcük'ümüzü anlatan, savaş gemilerini anlatan bilgiler ile gezdirdik. En son sömestr tatilinde 996 misafirimizi ağırladık. Bu bizim için rekor bir sayı. Genelde kışın bu mevsimde, havaların soğuk olması sebebiyle 800 kişi civarında ziyaretçimiz oluyor ortalama. Biz 16 günde 996 kişi gezdirerek bir rekor kırdık. Bu yıl 13'üncü yılımız ve halen insanlarımızın talepte bulunması, ziyaret etmeleri bizi çok mutlu ediyor. Her geçen gün ziyaretler devam ediyor. Yurtdışından gelen misafirlerimiz oluyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden bir şekilde Gölcük'e gelmişler, buradaki misafirlikleri sırasında müzemizi de geziyorlar dedi.



Geminin müzeye dönüştürülme sürecini de anlatan İlhan Akbulut, 2006 yılında Yarhisar'ın müze gemi yapılmasına karar verildiğinde, bu gemi Gölcük Tersane Komutanlığı'nda kaynak makinesi ile 3 parça olarak kesildi. Deniz yoluyla, yüzer vinç ile buraya taşındı. Sahilden 20 metre içeride, karadayız şu anda. Buraya parça parça getirilerek burada monte edildi ve böylece Donanma kenti Gölcük'e bir savaş gemisi müzesi kazandırmış olduk. Özellikle vatandaşlarımız elbette Donanma gemilerini gezmek istiyorlar ama stratejik açıdan önemli olduğu için orayı her istediklerinde gezemedikleri için burada önemli bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz diye konuştu.

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