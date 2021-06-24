Kocaeli Müze Müdürlüğünce hazırlanan "Geçmişe Yolculuk" kitabı çocukları müzelerle tanıştıracak - Son Dakika

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, "Müzeler artık eserleri muhafaza eden, koruyan ve gösteren yerler değil daha çok eğiten, insanların ayağına giden müesseseler haline gelmeye başladı." dedi.

Kocaeli Müze Müdürlüğünce, çocukları müzelerle tanıştırmak, kentin tarihi değerlerine ve kültürel mirasın korunmasına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan "Geçmişe Yolculuk" isimli kitap öğrencilerle buluştu.

Uğur Okulları Başiskele ve Körfez Kampüsleri iş birliğince hazırlanan kitap, Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Coşkun, burada yaptığı konuşmada, müzelerin dünyanın en geleneksel kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Çok eski adetleri ve kanıksanmış işleyişleri olan kurumların artık değiştiğine dikkati çeken Coşkun, şunları kaydetti:

"Müzeler artık eserleri muhafaza eden, koruyan ve gösteren yerler değil daha çok eğiten, insanların ayağına giden müesseseler haline gelmeye başladı. Osmanlı'nın son devrinden itibaren eserleri yurt dışına kaçırılmış bir ülkenin mensupları olarak her geçen gün çok iyi müzeler yaptık, çok iyi eserler çıkarttık ve çok iyi teşhir biçimleri oluşturduk. Türkiye'deki müzeler yarışmalarda artık dünyanın en iyi müzeleri arasına girdi. Fevkalade eserlere sahip bir topluluğuz ama burada en önemli şey her nesil bu aşkı, heyecanı yenileyebilmek. Bu da çocuklarımızla iş birliği yapmaktan geçiyor. O yüzden ben bunu çok önemsiyorum. Binlerce program yapmak yerine çocuklarla yapılacak birkaç program çok daha özel çok daha etkili olacak."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen de hazırlanan kitabın genç dimağlara dokunan bir çalışma olduğunu ifade etti.

Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek ise geçmişini bilemeyen toplumların geleceğine yön veremeyeceğine işaret etti.

Kitapla çocukları geçmişte bir yolculuğa çıkararak Kocaeli'nin müzeleriyle tanıştırmayı ve müzecilikle ilgili temel bilgileri, kültürel mirası korumanın yollarını aşılamayı amaçladıklarını anlatan Çiçek, şöyle devam etti:

"Tarihimizin aynası olan müzeler sayesinde, yaşadığımız bu toprakların hangi medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, o dönemlerde neler yaşandığını ve toplumların kültürel etkileşimlerini somut eserleri de görerek öğrenebiliyoruz. Ayrıca müzelerin yalnızca araştırma ve tarihi eserleri sergileme görevleri dışında eğitici rolleri olduğunu da unutmamalıyız. Kültürel mirasımız, bizlerin ve çocuklarımızın dikkati ve yeni keşiflere katkıları sayesinde zenginleşecektir."

Konuşmaların ardından katılımcılar "Geçmişe Yolculuk- Kocaeli'ndeki Müzelerimizi Keşfediyor, Kültürel Mirasımızı Koruyoruz" kitabıyla fotoğraf çektirdi.