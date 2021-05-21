Kocaeli Müzesi'nde çocuklara özel online etkinlik - Son Dakika

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Kocaeli Müzesi Müdürlüğü, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında çocuklara yönelik hazırlamış olduğu etkinlikle takdir topladı. Müzeler Haftasının ilk günü "Çocuklar İçin Sanat Tarihi Atölyesi" çalışması gerçekleşti. Sanat Tarihçisi Tülay Tanyol Pişkin, çocuklara mağarada duvarlarında başlayan sanat ve sanatçı kavramlarının doğuşunu, yerleşik hayata geçişte (Neolitik dönemde), arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkan Konya Çatalhöyük resimlerini, önce görsellerle izletip ardından yaparak yaşayarak deneyimleme fırsatı sağladı.Diğer etkinlikte ise "Çocuklar için Arkeoloji Atölyesi" gerçekleşti. Arkeolog Zuhal Uyukal ise çocuklara; Sikkenin icadı, toplumların sosyal ekonomik ve kültürel yaşantılarında çok büyük rol oynamış tarihi bir olay olduğunu aktardı. Bu nedenle paranın her daim büyük ilgi gördüğüne dikkat çekti. Online atölye çalışmasında da paranın öncesi, icadı ve kullanımı ile birlikte Roma dönemi sikke çizimleri gerçekleştirildi.