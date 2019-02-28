Son Dakika Haberleri: Kocaeli Nalburda Çıkan Yangında Piknik Tüpleri Patladı

Kocaeli Nalburda Çıkan Yangında Piknik Tüpleri Patladı

1 saat önce

Nalburda çıkan yangında piknik tüpleri patladıKÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir nalburda çıkan yangında dükkandaki piknik tüpleri patlarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Nalburda çıkan yangında piknik tüpleri patladı

KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir nalburda çıkan yangında dükkandaki piknik tüpleri patlarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olay öğleden sonra, Körfez Yeni Yalı Mahalle Cami Sokak'ta Nurettin Gülecan'a ait nalburda meydana geldi. Nurettin Gülecan'ın dükkanın dışında olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, dükkandaki yanıcı maddelerle etkileşime geçerek kısa sürede büyüdü. Nalburun tamamını saran alevleri gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri ulaşmadan önce dükkanda bulunan piknik tüplerinden 2 tanesi büyük bir gürültüyle patladı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevler içerisindeki dükkana müdahalede bulundu. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, dükkan kullanılamaz hale geldi. İçeride bulunan diğer tüpler çıkarılırken, su tutularak soğutma çalışması yapıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:09 Kaynak: DHA

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