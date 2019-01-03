Kocaeli'nde 11 Yıl Önce Kaybolan Anne ve Kızın Cesedi Aranıyor
29 dakika önce İlandır
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iddialara göre 2008 yılında kayboldukları iddia edilen Meryem Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz'ın cesetlerinin bulunabilmesi için en son görüldükleri Tütünçiftlik sahilinde kadavra köpeği Melon ile arama çalışması başlatıldı.
Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde iddialara göre 2008 yılında kayboldukları iddia edilen Meryem
Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz'ın cesetlerinin bulunabilmesi için en son görüldükleri Tütünçiftlik sahilinde kadavra köpeği Melon ile arama çalışması başlatıldı.
Körfez İlçesi'nin Tütünçiftlik bölgesinde 2011 yılında Harun ve Havva Palu
çiftinin polise yaptığı ihbarda kızları Meryem Tahnaz ve torunu Melike Tahnaz'ın öldürülüp gömüldüklerini söylemesi üzerine o tarihte Tütünçiftlik sahilinde iş makineleriyle arama yapılmış fakat bu aramalardan bir sonuç çıkmamıştı. Hava Palu'nun damadı Tuncer Ustaer'in geçtiğimiz gün katıldığı bir TV
kanalında Meryem Tahnaz ve Melike Tahnaz'ın cesetlerin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü yeri bildiğini söylemesi üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri bugün kadarva köpeği Melon ve iş makinasıyla bölgeye giderek ikinci kez cesetleri arama çalışması başlattı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:36 Kaynak: DHA
Çatı Katında Uyuşturucu İçin Özel Düzenek Kurmuş
Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır
6 Yaşındaki Oğlunu Ödevini Yapamadığı İçin Hastanelik Eden Cani Baba Tutuklandı
Kadınların Mağazadaki Tekmeli Yumruklu Kavgası Güvenlik Kamerasıyla Saniye Saniye Kaydedildi