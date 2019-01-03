Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde 11 Yıldır Kayıp Anne ve Kızının Cesetleri Aranıyor

Kocaeli'nde 11 Yıldır Kayıp Anne ve Kızının Cesetleri Aranıyor

31 dakika önce İlandır

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında kaybolan, o tarihte 35 yaşında olan Meryem Tahnaz ve kızı 8 yaşındaki Melike Tahnaz'ın cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine, bölgede kadavra köpeği 'Melone' ile arama çalışması başlatıldı.

Kocaeli'nde 11 Yıldır Kayıp Anne ve Kızının Cesetleri Aranıyor, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında kaybolan, o tarihte 35 yaşında olan Meryem Tahnaz ve kızı 8 yaşındaki Melike Tahnaz'ın cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine, bölgede kadavra köpeği 'Melone' ile arama çalışması başlatıldı.

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz yaklaşık 11 yıl önce kayboldu. Harun ve Havva Palu çifti, 2011'de polise yaptığı ihbarda kızları Meryem Tahnaz ve torunu Melike Tahnaz'ın öldürülüp cesetlerinin Tütünçiftlik bölgesine gömüldüğünü söyledi. Bunun üzerine o tarihte Tütünçiftlik sahilinde iş makineleriyle yapılan aramada sonuç çıkmadı.

Kayıp Meryem Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Havva Palu'nun damadı Tuncer Ustaer geçen gün katıldığı TV kanalında anne ve kızının cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü ve yeri bildiğini söyledi. Bu iddianın ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün kadarva köpeği 'Melone' ve iş makinesiyle bölgeye giderek ikinci kez arama çalışması başlattı. Çalışmanın sürdüğü belirtildi. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:35 Kaynak: DHA

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