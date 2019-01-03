Kocaeli'nde 11 Yıldır Kayıp Anne ve Kızının Cesetleri Aranıyor (2)
1 saat önce İlandır
ARAMALARA YARIN DEVAM EDİLECEKKocaeli'nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde, Meryem Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz'ın cesetlerinin bulunması amacıyla kadavra köpeği Melone ile yapılan aramada sonuç alınamadı.
ARAMALARA YARIN DEVAM EDİLECEK Kocaeli
'nin Körfez
ilçesi Tütünçiftlik sahilinde, Meryem
Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz'ın cesetlerinin bulunması amacıyla kadavra köpeği Melone ile yapılan aramada sonuç alınamadı. Aramalara bugün için son verildi. Yarın sabah, kayıp Meryem Tahnaz'ın eniştesi Tuncer Ustaer'in cesetlerin gömüldüğünü iddia ettiği yerde, arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:42 Kaynak: DHA
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