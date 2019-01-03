Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde 11 Yıldır Kayıp Anne ve Kızının Cesetleri Aranıyor (2)

Kocaeli'nde 11 Yıldır Kayıp Anne ve Kızının Cesetleri Aranıyor (2)

41 dakika önce İlandır

ARAMALARA YARIN DEVAM EDİLECEKKocaeli'nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde, Meryem Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz'ın cesetlerinin bulunması amacıyla kadavra köpeği Melone ile yapılan aramada sonuç alınamadı.

Kocaeli'nde 11 Yıldır Kayıp Anne ve Kızının Cesetleri Aranıyor (2), System.String[]
ARAMALARA YARIN DEVAM EDİLECEK

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde, Meryem Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz'ın cesetlerinin bulunması amacıyla kadavra köpeği Melone ile yapılan aramada sonuç alınamadı. Aramalara bugün için son verildi. Yarın sabah, kayıp Meryem Tahnaz'ın eniştesi Tuncer Ustaer'in cesetlerin gömüldüğünü iddia ettiği yerde, arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:56 Kaynak: DHA

Körfez, Kocaeli, Meryem, Güncel
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