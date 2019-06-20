Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde 3 bin kentsel donatı elemanı yenilendi
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Kocaeli'nde 3 bin kentsel donatı elemanı yenilendi

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2019 yılı içerisinde mesire, park, bahçe gibi yeşil alanlarda bulunan 3 bin kentsel donatı elemanının bakım, onarım ve yenilenmesini gerçekleştirdi.

Kocaeli'nde 3 bin kentsel donatı elemanı yenilendi, System.String[]

Vatandaşların dinlenmesi ve ailecek hoşça zaman geçirebilmesinde mesire, park ve bahçe gibi yeşil alanlar büyük önem taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu bilinçle inşa ettiği yeşil alanlarda bulunan kentsel donatı elemanlarının bakımlarını yıl boyunca aralıksız yapıyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilen donatılar, sıkıntısına göre ya onarılıyor ya da yenisiyle değiştiriliyor. 2019 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli genelinde yaklaşık 3 bin kentsel donatı elemanının bakım, onarım ve yenileme çalışmasını gerçekleştirdi.

BAKIM YAZ VE BAHAR AYLARINDA YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi inşa ettiği park, bahçe ve diğer yeşil alanlardaki kentsel donatı elemanlarını bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aksatmadan yapıyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi ekipleri Kocaeli genelindeki 12 ilçede yeşil alanlarda bulunan kamelya, bank, çöp kovası, spor aletleri ve diğer kentsel donatı elemanlarının bakım, onarım ve yenilenmesini gerçekleştirdi. Özellikle yaz ve bahar aylarında yapılan çalışmalarla vatandaşların rahat bir şekilde yeşil alanları kullanması amaçlanıyor.

KIRILAN DONATI ALANLARI YENİLENİYOR

Bakım onarım çalışmaları kapsamında metal aksamlardaki kırıklar kaynak yapılıp boyanıyor. Ahşap aksamlardaki zarar görmüş yerler kullanılır nitelikte ise zımparalanarak vernikleniyor. Kullanılamayacak olan kentsel donatı elemanları yenisiyle değiştirilerek vatandaşların kullanımına sunuluyor.

VATANDAŞLARIN BİLDİRİMLERİ DİKKATE ALINIYOR

Yeşil alanlarda bulunan kentsel donatı elemanlarının takibi, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi bünyesinde hizmet veren Bölge Şeflikleri ve Kentsel Donatı personelleri tarafından yapılıyor. Yapılan kontrollerde hasar almış ve eskimiş donatı elemanları belirleniyor. İlgili birimlere yapılan bildirimlerden sonra donatı elemanlarının onarımı, bakımı ve yenilenmesi yapılıyor. Ayrıca duyarlı vatandaşların Büyükşehir Çağrı Merkezi Alo 153'ü arayarak belirttikleri yerlerde bulunan kentsel donatı elemanları dikkate alınarak bakım, onarım ve yenilemeleri yapılıyor.

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:52 Kaynak: Bültenler
Kocaeli, Bahçe, Güncel
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