Kocaeli'nde 3 kişinin yaralandığı kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'nde 3 kişinin yaralandığı kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Kocaeli'nde 3 kişinin yaralandığı kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

Kocaeli'nde 3 kişinin yaralandığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktıİZMİT'te 30 Ekim tarihinde, ağır tonajlı araçların inmesinin yasak olduğu rampadan inmeye çalışan vincin 4 aracı biçtiği ve 3 kişinin yaralandığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli'nde 3 kişinin yaralandığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı

İZMİT'te 30 Ekim tarihinde, ağır tonajlı araçların inmesinin yasak olduğu rampadan inmeye çalışan vincin 4 aracı biçtiği ve 3 kişinin yaralandığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, devrilen vincin hızla trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu yaşanan panik ile kadın bir yayanın üzerine yaklaşan araçlardan kaçarak kurtulma anları yer alıyor.

Olay 30 Ekim 2019 tarihinde İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan Santral Yokuşu olarak bilinen yolda meydana geldi. M.U idaresindeki 22 KA 861 plakalı vinç, rampadan aşağıya doğru seyir halindeyken bir anda freni boşaldı. Freni boşalan vinç, trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçları içerisinde sıkışanlar çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

3 kişinin yaralandığı kazayla ilişkin MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde freni boşalan vincin süratli bir şekilde gelip trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması ve o sırada karşıya geçmek isteyen bir kadının saniyeler içerisinde kazadan kaçabildiği görülüyor.

Kocaeli'nde 3 kişinin yaralandığı kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:26 Kaynak: DHA
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