KOCAELİ'NDE 30 DÖNÜM ORMANLIK ALAN YANDI - Son Dakika

KOCAELİ'NDE 30 DÖNÜM ORMANLIK ALAN YANDI

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde ormanda çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm alan yandı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde ormanda çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm alan yandı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Öğle saatlerinde Derince ilçesi Yenikent Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye ve orman ekipleri ve iş makineleriyle müdahalede bulunuldu. Ayrıca polisler de söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken yaklaşık 30 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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