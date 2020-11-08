Kocaeli'nde 6 metrelik su kuyusuna düşen çakal kurtarıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alandaki 6 metrelik su kuyusuna düşen çakalı itfaiyeciler kurtarıldı.

Tavşanlı Mahallesi Karabıyık Sokak'taki orman arazisine ailesiyle dağ çileği toplamaya gelen Zeynep Meva (10), eski bir su kuyusunda canlı bir hayvan olduğunu fark etti.

Meva'nın gördüğünü ailesine anlatması üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla 6 metrelik su kuyusundan çıkarılan çakal, temizlenerek doğaya bırakıldı.