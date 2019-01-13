Kocaeli'nde Barınma Merkezi Vatandaşlara Yuva Oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Barınma Merkezi'nde yaşayan 56 yaşındaki Davut Gözütok, "Burası Barınma Merkezi değil, aile ortamı olan bir ev" dedi.
Aslen Erzurumlu olan 56 yaşındaki Davut Gözütok ailesi birlikte 1987 yılında İstanbul
'a gitti. Bir işe giren ve çalışmaya başlayan Gözütok, kanser hastalığına yakalandı. Hastalandıktan sonra tedavi süreci başlayan Gözütok, önce ailesini kaybetti, ardından kalacak bir ev bile bulamadı. İstanbul'dan ayrılıp bir umut ile Kocaeli'ne gelen Gözütok, sokaklarda yaşamaya başladı. 56 yaşındaki Davut Gözütok'a devletin şefkat elini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi uzattı.
Kocaeli'nde hastanelerin acil servisinde, otogarda ve tren garında uyuyarak günlerini geçiren Davut Gözütok, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi sahip çıktı. Merkeze getirilen Gözütok'un kayıtları oluşturuldu. Kalacak bir yere kavuşan Gözütok, 3 öğün sıcak yemeğe kavuştu. Durumunu düzeltmek isteyen Gözütok, hastalığını yendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım merkezinde kalırken sağlık kontrolleri de periyodik olarak yaptırılıyor.
Verilen hizmetten memnun kaldığını anlatan Davut Gözütok, "İstanbul'da ilk başta bir işim vardı. Temizlik işçisi olarak çalışıyordum. Bir gün kanser olduğumu öğrendim. Hayatım hastalandıktan sonra çok değişti. Anne
ve babam hayatlarını kaybetti. Kanseri yenmek için tedaviye başladım. Işın tedavisi ve ardından kemoterapi gördüm. Bu süreç içerisinde ise eşim de beni terk etti" dedi. Tedavi sürecim devam ederken bir iş aradım ama bulamadım. Bir umut ile İstanbul'dan Kocaeli'ne geldim. Bu kentin gecesi çok soğuktu. İlk başta otogarda kaldım sonra hastanelerde kaldım. Bir gece sokakta kalırken, Kocaeli'nde barınma merkezi olduğunu öğrendim. Buraya geldim ve şimdi sıcak bir yerde kalıyorum. Burası için ilk başlarda tereddütlerim vardı. Nasıl bir yer olduğunu bilmediğim için ama gelince buranın düşündüğüm gibi bir yer olmadığını öğrendim. Burada yaşamaya başlayınca sıcak bir yuvaya kavuştum. 3 öğün sıcak yemek yiyorum. Gecenin soğuk olduğunu burada unuttum. Her şeyden önce burada kalmaya başlayınca insan olduğumu hatırladım. Şunu içtenlikle söylüyorum. Burası harika bir yer. Devletimizden Allah razı olsun. Buranın en güzel yanı ev gibi olması. Buraya geldikten sonra Barınma merkezi olduğunu unutuyorsun. Aile ortamı gibi bir yer burası. Ailenin kabul etmeyeceği şeyler burada da kabul edilmiyor. Allah devletimizden, Büyükşehir Belediyesi'nden razı olsun" diye konuştu. - KOCAELİ