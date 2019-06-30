Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul'da sona erdi
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul'da sona erdi

27 dakika önce

KOCAELİ'nde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen bir kişi ile polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul'da sona erdi, System.String[]
KOCAELİ'nde  uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen bir kişi ile polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Ekipler kaçan aracı arkadan çarparak durdurdu. Şüpheli, polis ekiplerine silah çekince bacağından vurularak yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
Olay dün akşam saatlerinde Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kocaeli ekipleri uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen bir kişiyi takibe aldı. Şüpheli, aracıyla hareket ettiğinde polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı. Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul Sancaktepe'de son buldu.

POLİS KAÇAN ARACA ÇARPARAK DURDURDU
Polis ekipleri kaçan araca arkadan çarptı. Şüpheli yaya olarak kaçmak istedi ve polis ekiplerine silah çekti.  Polis ekipleri şüpheliyi bacağından vurarak yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

HAREKETLİ DAKİKALAR YAŞANDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri sevkedildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak çevrede bulunanları uzaklaştırdı. Zanlı olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldrıldı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede ve araçta uzun süre inceleme yaptı. Bir görgü tanığı, "Ofiste oturuyordum, kaza  oldu. Önce bir uyarı sesi duydum sonra silah sesleri gelmeye başladı. Polisler bacaklarına ateş etti. Onlar da içerden ateş etti. Polislerde bir şey yok, kendilerini korumaya çalıştı" diye konuştu. 
Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:13 Kaynak: DHA
İstanbul, Polis, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Megastar Tarkan ameliyat oldu! Doktorundan ilk açıklama geldi Ekrem İmamoğlu, Gazi Koşusu'nda 19 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek İstanbul Emniyeti "taciz iddiaları"nı yalanladı İstanbul Hasdal'da orman yangını

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 13:40:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul'da sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]