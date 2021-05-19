Kocaeli'nde bisikletseverler "19 Mayıs" için pedal çevirdi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Bisikletleriyle Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlara, üzerinde Türk Bayrağı bulunan tişörtler verildi.

Tişörtleri giyen vatandaşlar, start verilmesiyle 12 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da katıldığı etkinlik, Sekapark Uçurtma Tepesi'nde sona erdi.

Büyükakın, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın, ulusal bağımsızlık mücadelesinin, bir milletin küllerinden doğuşunun ve ebediyen var oluşunun kutlu günü olduğunu söyledi.

Bugünü hatırlamak ve unutturmamak için etkinlikler düzenlediklerini aktaran Büyükakın, "Şehitlerimizin kanının rengini verdiği bu bayrağı hiçbir zaman indirmeyeceğimizi, bu memleketin bağımsızlığına göz dikenlerin karşısında her zaman dimdik duracağımızı göstermek için buradayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onunla birlikte kurtuluş mücadelesi başlatan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak için buradayız." diye konuştu.