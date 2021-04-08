Kocaeli'nde boş araziye atık dökülmesiyle ilgili inceleme - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, boş araziye atık dökülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İlimtepe mevkisinde boş araziye gri renkli atık döküldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, atıktan numune aldı.

Örnekler laboratuvarda analiz edilerek atığın türü tespit edilecek.

Öte yandan atıkların İZAYDAŞ'ta bertaraf edileceği, konuyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulduğu belirtildi.