Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde D-100 Karayolu ulaşıma kapandı (1)
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli'nde D-100 Karayolu ulaşıma kapandı (1)

36 dakika önce

Sakarya karayolu, şiddetli yağış sonrası sel suları ve sürüklediği çamur nedeniyle Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi mevkiinde ulaşıma kapandı.

Kocaeli'nde D-100 Karayolu ulaşıma kapandı (1), System.String[]
KOCAELİ- Sakarya karayolu, şiddetli yağış sonrası sel suları ve sürüklediği çamur nedeniyle Kartepe ilçesi  Eşme Mahallesi mevkiinde ulaşıma kapandı. Yolda, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kocaeli'de öğleden sonra aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kocaeli-Sakarya D-100 karayolunun, Eşme mevkisi sel sularıyla doldu, çamurla kaplandı. Araçlar yolda kaldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sel suları, Eşme'de bulunan vahşi depolama alanındaki çöpler de Sapanca Gölü'ne indi


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:50 Kaynak: DHA
sakarya, eşme, sel, kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bartın'da sel sularına kapılan 11 yaşındaki İsa'nın cansız bedeni bulundu Son dakika! Sel nedeniyle E-5 karayolu iki yönlü trafiğe kapandı Ekrem İmamoğlu'ndan seçime 2 gün kala Başakşehir açıklaması Kırıkkale Üniversitesi'nde olay yaratan görüntü! İstiklal Marşı programdan kaldırıldı iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 15:26:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde D-100 Karayolu ulaşıma kapandı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]