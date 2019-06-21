Kocaeli'nde D-100 Karayolu ulaşıma kapandı (1)
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Sakarya karayolu, şiddetli yağış sonrası sel suları ve sürüklediği çamur nedeniyle Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi mevkiinde ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:50 Kaynak: DHA
KOCAELİ- Sakarya
karayolu, şiddetli yağış sonrası sel suları ve sürüklediği çamur nedeniyle Kartepe
ilçesi Eşme
Mahallesi mevkiinde ulaşıma kapandı. Yolda, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kocaeli
'de öğleden sonra aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kocaeli-Sakarya D-100 karayolunun, Eşme mevkisi sel sularıyla doldu, çamurla kaplandı. Araçlar yolda kaldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sel suları, Eşme'de bulunan vahşi depolama alanındaki çöpler de Sapanca
Gölü'ne indi
- Kocaeli
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