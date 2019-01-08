Kocaeli'nde Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.
Kocaeli
'nin Kandıra
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Kaymakamlığı tarafından ilçe genelindeki tüm okullar bugün de tatil edildi.
İlçede gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yolların karla kaplı olduğu görüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
ekipleri yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.
Kandıra'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullar dün de tatil edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:29 Kaynak: AA
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