Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde Eğitime Kar Engeli

Kocaeli'nde Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Kocaeli'nde Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Kaymakamlığı tarafından ilçe genelindeki tüm okullar bugün de tatil edildi.

İlçede gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yolların karla kaplı olduğu görüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Kandıra'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullar dün de tatil edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:29 Kaynak: AA

Kandıra, Kocaeli, Güncel
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