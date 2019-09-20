Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde ekip otosu devrildi: 2 polis yaralı
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Kocaeli'nde ekip otosu devrildi: 2 polis yaralı

16 dakika önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, polis aracının kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 polis memuru hafif yaralandı.

Kocaeli'nde ekip otosu devrildi: 2 polis yaralı, System.String[]

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, polis aracının kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 polis memuru hafif yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Darıca'ya bağlı Nenehatun Mahallesi Atmaca Sokak'ta meydana geldi. Aldıkları ihbar üzerine olay yerine giden polis memurlarının 41 A 0113 plakalı aracı, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, polis memurları M.D. ve Ö.D.Ö., hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı polisleri ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Darıca, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:52 Kaynak: DHA
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