Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde Fetö/pdy Operasyonu: 5 Tutuklama

Kocaeli'nde Fetö/pdy Operasyonu: 5 Tutuklama

1 saat önce

Kocaeli'nde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 19 askeri personelin 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nde Fetö/pdy Operasyonu: 5 Tutuklama, System.String[]
Kocaeli'nde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 19 askeri personelin 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca 17'si aktif görevde olmak üzere toplam 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan gözaltı kararı sonrasında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, Muğla, Konya, Düzce, Bursa, Antalya, Balıkesir, Hakkari ve Van'da şahısların yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KOM tarafından gerçekleştirilen operasyonda Kocaeli Adliyesinde hakim karşısına çıkan 1 muvazzaf üsteğmen ve 3'ü muvazzaf 4 astsubay toplam 5 şahıs tutuklanırken, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan firari olan 3 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:49 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
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