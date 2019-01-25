Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde Fetö/pdy Şüphelileri Adliyede

Kocaeli'nde Fetö/pdy Şüphelileri Adliyede

3 saat önce

Kocaeli'nde FETÖ/PDY şüphelileri adliyedeKOCAELİ - Kocaeli'nde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 askeri personel adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nde FETÖ/PDY şüphelileri adliyede

KOCAELİ - Kocaeli'nde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 askeri personel adliyeye sevk edildi.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 18 askeri personel hakkında gözaltına alındı. Kararı sonrasında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Sakarya, Adana, Samsun, Eskişehir ve Çanakkale illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 11 askeri personel, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:19 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
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